QUEEN POOIE Logo

QUEEN POOIE Harga (QUEEN2)

Tidak tersenarai

1 QUEEN2 ke USD Harga Langsung:

$0.00039852
$0.00039852$0.00039852
+1.60%1D
mexc
USD
QUEEN POOIE (QUEEN2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:52:51 (UTC+8)

QUEEN POOIE (QUEEN2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00369396
$ 0.00369396$ 0.00369396

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

+1.60%

+3.14%

+3.14%

QUEEN POOIE (QUEEN2) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUEEN2 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUEEN2 sepanjang masa ialah $ 0.00369396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUEEN2 telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, +1.60% dalam 24 jam dan +3.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QUEEN POOIE (QUEEN2) Maklumat Pasaran

$ 885.61K
$ 885.61K$ 885.61K

--
----

$ 885.61K
$ 885.61K$ 885.61K

2.22B
2.22B 2.22B

2,222,222,222.0
2,222,222,222.0 2,222,222,222.0

Had Pasaran semasa QUEEN POOIE ialah $ 885.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUEEN2 ialah 2.22B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2222222222.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 885.61K.

QUEEN POOIE (QUEEN2) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga QUEEN POOIE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga QUEEN POOIE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga QUEEN POOIE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga QUEEN POOIE kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.60%
30 Hari$ 0-26.79%
60 Hari$ 0+8.39%
90 Hari$ 0--

Apakah itu QUEEN POOIE (QUEEN2)

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

QUEEN POOIE (QUEEN2) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

QUEEN POOIE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai QUEEN POOIE (QUEEN2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset QUEEN POOIE (QUEEN2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk QUEEN POOIE.

Semak QUEEN POOIE ramalan harga sekarang!

QUEEN2 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik QUEEN POOIE (QUEEN2)

Memahami tokenomik QUEEN POOIE (QUEEN2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUEEN2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai QUEEN POOIE (QUEEN2)

Berapakah nilai QUEEN POOIE (QUEEN2) hari ini?
Harga langsung QUEEN2 dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QUEEN2 ke USD?
Harga semasa QUEEN2 ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran QUEEN POOIE?
Had pasaran untuk QUEEN2 ialah $ 885.61K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QUEEN2?
Bekalan edaran QUEEN2 ialah 2.22B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUEEN2?
QUEEN2 mencapai harga ATH sebanyak 0.00369396 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUEEN2?
QUEEN2 melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan QUEEN2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUEEN2ialah -- USD.
Adakah QUEEN2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
QUEEN2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUEEN2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
QUEEN POOIE (QUEEN2) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.