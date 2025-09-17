QUEEN POOIE (QUEEN2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00369396$ 0.00369396 $ 0.00369396 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.56% Perubahan Harga (1D) +1.60% Perubahan Harga (7D) +3.14% Perubahan Harga (7D) +3.14%

QUEEN POOIE (QUEEN2) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUEEN2 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUEEN2 sepanjang masa ialah $ 0.00369396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUEEN2 telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, +1.60% dalam 24 jam dan +3.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QUEEN POOIE (QUEEN2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 885.61K$ 885.61K $ 885.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 885.61K$ 885.61K $ 885.61K Bekalan Peredaran 2.22B 2.22B 2.22B Jumlah Bekalan 2,222,222,222.0 2,222,222,222.0 2,222,222,222.0

Had Pasaran semasa QUEEN POOIE ialah $ 885.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUEEN2 ialah 2.22B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2222222222.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 885.61K.