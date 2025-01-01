Tokenomik QUEEN POOIE (QUEEN2)

Lihat cerapan utama tentang QUEEN POOIE (QUEEN2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
QUEEN POOIE (QUEEN2) Maklumat

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

Laman Web Rasmi:
https://queenpooie.com/
Kertas putih:
https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf

QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk QUEEN POOIE (QUEEN2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 855.88K
Jumlah Bekalan:
$ 2.22B
Bekalan Edaran:
$ 2.22B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 855.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00369396
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00038515
Tokenomik QUEEN POOIE (QUEEN2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik QUEEN POOIE (QUEEN2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token QUEEN2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token QUEEN2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik QUEEN2, terokai QUEEN2 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.