Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
Queen Sherex (QSHX) Carta Harga Langsung
Queen Sherex (QSHX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015431
$ 0.0015431$ 0.0015431

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-0.51%

-7.63%

-7.63%

Queen Sherex (QSHX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QSHX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QSHX sepanjang masa ialah $ 0.0015431, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QSHX telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan -7.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Queen Sherex (QSHX) Maklumat Pasaran

$ 431.68K
$ 431.68K$ 431.68K

--
----

$ 431.68K
$ 431.68K$ 431.68K

979.82M
979.82M 979.82M

979,822,199.457163
979,822,199.457163 979,822,199.457163

Had Pasaran semasa Queen Sherex ialah $ 431.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QSHX ialah 979.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979822199.457163. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 431.68K.

Queen Sherex (QSHX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Queen Sherex kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Queen Sherex kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Queen Sherex kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Queen Sherex kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.51%
30 Hari$ 0-36.60%
60 Hari$ 0-47.94%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Queen Sherex (QSHX)

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Queen Sherex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Queen Sherex (QSHX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Queen Sherex (QSHX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Queen Sherex.

Semak Queen Sherex ramalan harga sekarang!

QSHX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Queen Sherex (QSHX)

Memahami tokenomik Queen Sherex (QSHX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QSHX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Queen Sherex (QSHX)

Berapakah nilai Queen Sherex (QSHX) hari ini?
Harga langsung QSHX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QSHX ke USD?
Harga semasa QSHX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Queen Sherex?
Had pasaran untuk QSHX ialah $ 431.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QSHX?
Bekalan edaran QSHX ialah 979.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QSHX?
QSHX mencapai harga ATH sebanyak 0.0015431 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QSHX?
QSHX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan QSHX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QSHXialah -- USD.
Adakah QSHX akan naik lebih tinggi tahun ini?
QSHX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QSHXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Queen Sherex (QSHX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.