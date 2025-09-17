Quicksilver (QCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00159566 $ 0.00159566 $ 0.00159566 24J Rendah $ 0.00161043 $ 0.00161043 $ 0.00161043 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00159566$ 0.00159566 $ 0.00159566 24J Tinggi $ 0.00161043$ 0.00161043 $ 0.00161043 Sepanjang Masa $ 0.544806$ 0.544806 $ 0.544806 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.93% Perubahan Harga (7D) -1.49% Perubahan Harga (7D) -1.49%

Quicksilver (QCK) harga masa nyata ialah $0.00161043. Sepanjang 24 jam yang lalu, QCK didagangkan antara $ 0.00159566 rendah dan $ 0.00161043 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QCK sepanjang masa ialah $ 0.544806, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QCK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.93% dalam 24 jam dan -1.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quicksilver (QCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 226.98K$ 226.98K $ 226.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 476.56K$ 476.56K $ 476.56K Bekalan Peredaran 140.94M 140.94M 140.94M Jumlah Bekalan 295,922,544.0 295,922,544.0 295,922,544.0

Had Pasaran semasa Quicksilver ialah $ 226.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QCK ialah 140.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 295922544.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 476.56K.