Quidd (QUIDD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 Harga Terendah $ 0.00065588$ 0.00065588 $ 0.00065588 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.94% Perubahan Harga (7D) +4.94%

Quidd (QUIDD) harga masa nyata ialah $0.00090826. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUIDD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUIDD sepanjang masa ialah $ 5.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00065588.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUIDD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quidd (QUIDD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 250.58K$ 250.58K $ 250.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 908.26K$ 908.26K $ 908.26K Bekalan Peredaran 275.89M 275.89M 275.89M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Quidd ialah $ 250.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUIDD ialah 275.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 908.26K.