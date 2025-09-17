Quill USDQ (USDQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999193 $ 0.999193 $ 0.999193 24J Rendah $ 0.999869 $ 0.999869 $ 0.999869 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999193$ 0.999193 $ 0.999193 24J Tinggi $ 0.999869$ 0.999869 $ 0.999869 Sepanjang Masa $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Harga Terendah $ 0.99845$ 0.99845 $ 0.99845 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.09%

Quill USDQ (USDQ) harga masa nyata ialah $0.999294. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDQ didagangkan antara $ 0.999193 rendah dan $ 0.999869 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDQ sepanjang masa ialah $ 1.002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.99845.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDQ telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quill USDQ (USDQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 279.60K$ 279.60K $ 279.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 279.60K$ 279.60K $ 279.60K Bekalan Peredaran 279.80K 279.80K 279.80K Jumlah Bekalan 279,798.1918260987 279,798.1918260987 279,798.1918260987

Had Pasaran semasa Quill USDQ ialah $ 279.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDQ ialah 279.80K, dengan jumlah bekalan sebanyak 279798.1918260987. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 279.60K.