Quilson (QUIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00272536 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) -1.27% Perubahan Harga (7D) +2.73%

Quilson (QUIL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUIL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUIL sepanjang masa ialah $ 0.00272536, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUIL telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -1.27% dalam 24 jam dan +2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Quilson (QUIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.63K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.63K Bekalan Peredaran 972.50M Jumlah Bekalan 972,498,673.19

Had Pasaran semasa Quilson ialah $ 23.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUIL ialah 972.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972498673.19. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.63K.