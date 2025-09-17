Apakah itu Quitcoin (QC)

Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.

Tokenomik Quitcoin (QC)

Memahami tokenomik Quitcoin (QC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Quitcoin (QC) Berapakah nilai Quitcoin (QC) hari ini? Harga langsung QC dalam USD ialah 0.0100554 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa QC ke USD? $ 0.0100554 . Lihat Harga semasa QC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Quitcoin? Had pasaran untuk QC ialah $ 10.00M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran QC? Bekalan edaran QC ialah 993.15M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QC? QC mencapai harga ATH sebanyak 0.01184032 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QC? QC melihat harga ATL sebanyak 0.00128504 USD . Berapakah jumlah dagangan QC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QCialah -- USD . Adakah QC akan naik lebih tinggi tahun ini? QC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Quitcoin (QC) Kemas Kini Industri Penting