QuiverX (QRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.008371 24J Tinggi $ 0.00853506 Sepanjang Masa $ 0.153579 Harga Terendah $ 0.00140234 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) -0.77% Perubahan Harga (7D) +3.27%

QuiverX (QRX) harga masa nyata ialah $0.00843873. Sepanjang 24 jam yang lalu, QRX didagangkan antara $ 0.008371 rendah dan $ 0.00853506 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QRX sepanjang masa ialah $ 0.153579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140234.

Dari segi prestasi jangka pendek, QRX telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan +3.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

QuiverX (QRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 768.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 843.81K Bekalan Peredaran 91.10M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa QuiverX ialah $ 768.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QRX ialah 91.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 843.81K.