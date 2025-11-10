Quq Harga Hari Ini

Harga langsung Quq (QUQ) hari ini ialah $ 0.00359872, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QUQ kepada USD penukaran adalah $ 0.00359872 setiap QUQ.

Quq kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,599,028, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B QUQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QUQ didagangkan antara $ 0.00358875 (rendah) dan $ 0.00360702 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00873474, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, QUQ dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan +28.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Quq (QUQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

