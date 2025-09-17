Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00266117 $ 0.00266117 $ 0.00266117 24J Rendah $ 0.00315839 $ 0.00315839 $ 0.00315839 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00266117$ 0.00266117 $ 0.00266117 24J Tinggi $ 0.00315839$ 0.00315839 $ 0.00315839 Sepanjang Masa $ 0.01170129$ 0.01170129 $ 0.01170129 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.31% Perubahan Harga (1D) +10.28% Perubahan Harga (7D) -19.65% Perubahan Harga (7D) -19.65%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) harga masa nyata ialah $0.0031589. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHEKEL didagangkan antara $ 0.00266117 rendah dan $ 0.00315839 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHEKEL sepanjang masa ialah $ 0.01170129, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHEKEL telah berubah sebanyak +1.31% sejak sejam yang lalu, +10.28% dalam 24 jam dan -19.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rabbi Schlomo by Virtuals ialah $ 3.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHEKEL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.16M.