Rabbit Finance (RABBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) +1.50% Perubahan Harga (7D) +1.14% Perubahan Harga (7D) +1.14%

Rabbit Finance (RABBIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RABBIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RABBIT sepanjang masa ialah $ 2.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RABBIT telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, +1.50% dalam 24 jam dan +1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rabbit Finance (RABBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.69K$ 41.69K $ 41.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.13K$ 70.13K $ 70.13K Bekalan Peredaran 106.45M 106.45M 106.45M Jumlah Bekalan 179,059,185.2893512 179,059,185.2893512 179,059,185.2893512

Had Pasaran semasa Rabbit Finance ialah $ 41.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RABBIT ialah 106.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 179059185.2893512. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.13K.