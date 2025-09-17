RabbitSwap (RABBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00496544 $ 0.00496544 $ 0.00496544 24J Rendah $ 0.00518986 $ 0.00518986 $ 0.00518986 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00496544$ 0.00496544 $ 0.00496544 24J Tinggi $ 0.00518986$ 0.00518986 $ 0.00518986 Sepanjang Masa $ 0.045219$ 0.045219 $ 0.045219 Harga Terendah $ 0.00138977$ 0.00138977 $ 0.00138977 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -0.62% Perubahan Harga (7D) -0.62%

RabbitSwap (RABBIT) harga masa nyata ialah $0.00504399. Sepanjang 24 jam yang lalu, RABBIT didagangkan antara $ 0.00496544 rendah dan $ 0.00518986 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RABBIT sepanjang masa ialah $ 0.045219, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00138977.

Dari segi prestasi jangka pendek, RABBIT telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RabbitSwap (RABBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 504.40K$ 504.40K $ 504.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RabbitSwap ialah $ 504.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RABBIT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.04M.