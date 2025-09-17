Lagi Mengenai RABBIT

Maklumat Harga RABBIT

Laman Web Rasmi RABBIT

Tokenomik RABBIT

Ramalan Harga RABBIT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

RabbitSwap Logo

RabbitSwap Harga (RABBIT)

Tidak tersenarai

1 RABBIT ke USD Harga Langsung:

$0.00504399
$0.00504399$0.00504399
+0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
RabbitSwap (RABBIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:53:36 (UTC+8)

RabbitSwap (RABBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00496544
$ 0.00496544$ 0.00496544
24J Rendah
$ 0.00518986
$ 0.00518986$ 0.00518986
24J Tinggi

$ 0.00496544
$ 0.00496544$ 0.00496544

$ 0.00518986
$ 0.00518986$ 0.00518986

$ 0.045219
$ 0.045219$ 0.045219

$ 0.00138977
$ 0.00138977$ 0.00138977

-0.47%

+0.27%

-0.62%

-0.62%

RabbitSwap (RABBIT) harga masa nyata ialah $0.00504399. Sepanjang 24 jam yang lalu, RABBIT didagangkan antara $ 0.00496544 rendah dan $ 0.00518986 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RABBIT sepanjang masa ialah $ 0.045219, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00138977.

Dari segi prestasi jangka pendek, RABBIT telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RabbitSwap (RABBIT) Maklumat Pasaran

$ 504.40K
$ 504.40K$ 504.40K

--
----

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RabbitSwap ialah $ 504.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RABBIT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.04M.

RabbitSwap (RABBIT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RabbitSwap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RabbitSwap kepada USD adalah $ -0.0009562476.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RabbitSwap kepada USD adalah $ -0.0024162709.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RabbitSwap kepada USD adalah $ -0.007507153354284281.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.27%
30 Hari$ -0.0009562476-18.95%
60 Hari$ -0.0024162709-47.90%
90 Hari$ -0.007507153354284281-59.81%

Apakah itu RabbitSwap (RABBIT)

RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

RabbitSwap (RABBIT) Sumber

Laman Web Rasmi

RabbitSwap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RabbitSwap (RABBIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RabbitSwap (RABBIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RabbitSwap.

Semak RabbitSwap ramalan harga sekarang!

RABBIT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RabbitSwap (RABBIT)

Memahami tokenomik RabbitSwap (RABBIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RABBIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RabbitSwap (RABBIT)

Berapakah nilai RabbitSwap (RABBIT) hari ini?
Harga langsung RABBIT dalam USD ialah 0.00504399 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RABBIT ke USD?
Harga semasa RABBIT ke USD ialah $ 0.00504399. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RabbitSwap?
Had pasaran untuk RABBIT ialah $ 504.40K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RABBIT?
Bekalan edaran RABBIT ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RABBIT?
RABBIT mencapai harga ATH sebanyak 0.045219 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RABBIT?
RABBIT melihat harga ATL sebanyak 0.00138977 USD.
Berapakah jumlah dagangan RABBIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RABBITialah -- USD.
Adakah RABBIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
RABBIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RABBITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:53:36 (UTC+8)

RabbitSwap (RABBIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.