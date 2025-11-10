RabbitX Harga Hari Ini

Harga langsung RabbitX (RBX) hari ini ialah --, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RBX kepada USD penukaran adalah -- setiap RBX.

RabbitX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 419,849, dengan bekalan edaran sebanyak 599.88M RBX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RBX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.300034, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RBX dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -9.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RabbitX (RBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 419.85K$ 419.85K $ 419.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 699.88K$ 699.88K $ 699.88K Bekalan Peredaran 599.88M 599.88M 599.88M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RabbitX ialah $ 419.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RBX ialah 599.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 699.88K.