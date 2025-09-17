Raccoon Dog (RACCOONDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -1.30% Perubahan Harga (7D) +14.52% Perubahan Harga (7D) +14.52%

Raccoon Dog (RACCOONDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RACCOONDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RACCOONDOG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RACCOONDOG telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -1.30% dalam 24 jam dan +14.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Raccoon Dog (RACCOONDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.18K$ 31.18K $ 31.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.18K$ 31.18K $ 31.18K Bekalan Peredaran 998.56M 998.56M 998.56M Jumlah Bekalan 998,555,680.322159 998,555,680.322159 998,555,680.322159

Had Pasaran semasa Raccoon Dog ialah $ 31.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RACCOONDOG ialah 998.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998555680.322159. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.18K.