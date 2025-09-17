RaceX (RACEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01212355$ 0.01212355 $ 0.01212355 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.74% Perubahan Harga (7D) -13.24% Perubahan Harga (7D) -13.24%

RaceX (RACEX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RACEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RACEX sepanjang masa ialah $ 0.01212355, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RACEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.74% dalam 24 jam dan -13.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RaceX (RACEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.63K$ 65.63K $ 65.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.45K$ 88.45K $ 88.45K Bekalan Peredaran 742.06M 742.06M 742.06M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RaceX ialah $ 65.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RACEX ialah 742.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.45K.