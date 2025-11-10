RADR Harga Hari Ini

Harga langsung RADR (RADR) hari ini ialah $ 0.00142118, dengan 13.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RADR kepada USD penukaran adalah $ 0.00142118 setiap RADR.

RADR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,321,568, dengan bekalan edaran sebanyak 987.65M RADR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RADR didagangkan antara $ 0.00109117 (rendah) dan $ 0.00149026 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00163817, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RADR dipindahkan +3.13% dalam sejam terakhir dan +30.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RADR (RADR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 987.65M 987.65M 987.65M Jumlah Bekalan 987,646,400.5789026 987,646,400.5789026 987,646,400.5789026

Had Pasaran semasa RADR ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RADR ialah 987.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987646400.5789026. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.