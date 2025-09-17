Lagi Mengenai RAFF

RAFF the Giraffe Logo

RAFF the Giraffe Harga (RAFF)

Tidak tersenarai

1 RAFF ke USD Harga Langsung:

$0.00021013
$0.00021013$0.00021013
+0.20%1D
mexc
USD
RAFF the Giraffe (RAFF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:55:52 (UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458787
$ 0.00458787$ 0.00458787

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+0.68%

+7.82%

+7.82%

RAFF the Giraffe (RAFF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAFF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAFF sepanjang masa ialah $ 0.00458787, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAFF telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, +0.68% dalam 24 jam dan +7.82% dalam 7 hari yang lalu.

RAFF the Giraffe (RAFF) Maklumat Pasaran

$ 20.79K
$ 20.79K$ 20.79K

--
----

$ 20.79K
$ 20.79K$ 20.79K

98.95M
98.95M 98.95M

98,950,808.238
98,950,808.238 98,950,808.238

Had Pasaran semasa RAFF the Giraffe ialah $ 20.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAFF ialah 98.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 98950808.238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.79K.

RAFF the Giraffe (RAFF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RAFF the Giraffe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RAFF the Giraffe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RAFF the Giraffe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RAFF the Giraffe kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.68%
30 Hari$ 0+25.66%
60 Hari$ 0+23.96%
90 Hari$ 0--

Apakah itu RAFF the Giraffe (RAFF)

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

RAFF the Giraffe (RAFF) Sumber

Laman Web Rasmi

RAFF the Giraffe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RAFF the Giraffe (RAFF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RAFF the Giraffe (RAFF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RAFF the Giraffe.

Semak RAFF the Giraffe ramalan harga sekarang!

RAFF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RAFF the Giraffe (RAFF)

Memahami tokenomik RAFF the Giraffe (RAFF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAFF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RAFF the Giraffe (RAFF)

Berapakah nilai RAFF the Giraffe (RAFF) hari ini?
Harga langsung RAFF dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAFF ke USD?
Harga semasa RAFF ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RAFF the Giraffe?
Had pasaran untuk RAFF ialah $ 20.79K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAFF?
Bekalan edaran RAFF ialah 98.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAFF?
RAFF mencapai harga ATH sebanyak 0.00458787 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAFF?
RAFF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAFF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAFFialah -- USD.
Adakah RAFF akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAFF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAFFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:55:52 (UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

