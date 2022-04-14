Tokenomik RAFF the Giraffe (RAFF)

Lihat cerapan utama tentang RAFF the Giraffe (RAFF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

RAFF the Giraffe (RAFF) Maklumat

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

Laman Web Rasmi:
https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RAFF the Giraffe (RAFF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.05K
Jumlah Bekalan:
$ 98.95M
Bekalan Edaran:
$ 98.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.05K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00458787
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00021275
Tokenomik RAFF the Giraffe (RAFF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RAFF the Giraffe (RAFF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RAFF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RAFF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RAFF, terokai RAFF harga langsung token!

RAFF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RAFF? Halaman ramalan harga RAFF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.