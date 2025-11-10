Tokenomik RAGE COIN (RAGE)

Lihat cerapan utama tentang RAGE COIN (RAGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:58:30 (UTC+8)
RAGE COIN (RAGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RAGE COIN (RAGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.15K
Jumlah Bekalan:
$ 944.89M
Bekalan Edaran:
$ 944.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.15K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00019966
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001469
Harga Semasa:
$ 0
RAGE COIN (RAGE) Maklumat

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/RAGE_OG_SOL

Tokenomik RAGE COIN (RAGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RAGE COIN (RAGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RAGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RAGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RAGE, terokai RAGE harga langsung token!

RAGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RAGE? Halaman ramalan harga RAGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

