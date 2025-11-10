RAGE GUY Harga Hari Ini

Harga langsung RAGE GUY (RAGE) hari ini ialah $ 0.00112627, dengan 12.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RAGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00112627 setiap RAGE.

RAGE GUY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,108,270, dengan bekalan edaran sebanyak 984.02M RAGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RAGE didagangkan antara $ 0.00097623 (rendah) dan $ 0.00130072 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00592337, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00021799.

Dalam prestasi jangka pendek, RAGE dipindahkan -2.06% dalam sejam terakhir dan -18.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RAGE GUY (RAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 984.02M 984.02M 984.02M Jumlah Bekalan 984,023,750.997486 984,023,750.997486 984,023,750.997486

Had Pasaran semasa RAGE GUY ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAGE ialah 984.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984023750.997486. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.