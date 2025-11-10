Tokenomik RAGE GUY (RAGE)

Lihat cerapan utama tentang RAGE GUY (RAGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:14:56 (UTC+8)
USD

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RAGE GUY (RAGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 972.01K
Jumlah Bekalan:
$ 984.02M
Bekalan Edaran:
$ 984.02M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 972.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00592337
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00021799
Harga Semasa:
$ 0.00098779
RAGE GUY (RAGE) Maklumat

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

Laman Web Rasmi:
https://rageguysol.com/

Tokenomik RAGE GUY (RAGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik RAGE GUY (RAGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RAGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RAGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RAGE, terokai RAGE harga langsung token!

RAGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RAGE? Halaman ramalan harga RAGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

