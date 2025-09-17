Lagi Mengenai SOFI

RAI Finance Harga (SOFI)

Tidak tersenarai

1 SOFI ke USD Harga Langsung:

$0.00547459
$0.00547459$0.00547459
-3.10%1D
USD
RAI Finance (SOFI) Carta Harga Langsung
2025-09-17

RAI Finance (SOFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00545325
$ 0.00545325$ 0.00545325
24J Rendah
$ 0.00574611
$ 0.00574611$ 0.00574611
24J Tinggi

$ 0.00545325
$ 0.00545325$ 0.00545325

$ 0.00574611
$ 0.00574611$ 0.00574611

$ 2.86
$ 2.86$ 2.86

$ 0.00545325
$ 0.00545325$ 0.00545325

-0.08%

-3.10%

-33.54%

-33.54%

RAI Finance (SOFI) harga masa nyata ialah $0.00547459. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOFI didagangkan antara $ 0.00545325 rendah dan $ 0.00574611 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOFI sepanjang masa ialah $ 2.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00545325.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOFI telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -3.10% dalam 24 jam dan -33.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RAI Finance (SOFI) Maklumat Pasaran

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M

507.18M
507.18M 507.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RAI Finance ialah $ 2.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOFI ialah 507.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.50M.

RAI Finance (SOFI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RAI Finance kepada USD adalah $ -0.000175580148868903.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RAI Finance kepada USD adalah $ -0.0024464656.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RAI Finance kepada USD adalah $ -0.0025567797.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RAI Finance kepada USD adalah $ -0.004457483784668727.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000175580148868903-3.10%
30 Hari$ -0.0024464656-44.68%
60 Hari$ -0.0025567797-46.70%
90 Hari$ -0.004457483784668727-44.87%

Apakah itu RAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

RAI Finance (SOFI) Sumber

Laman Web Rasmi

RAI Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RAI Finance (SOFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RAI Finance (SOFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RAI Finance.

Semak RAI Finance ramalan harga sekarang!

SOFI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RAI Finance (SOFI)

Memahami tokenomik RAI Finance (SOFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RAI Finance (SOFI)

Berapakah nilai RAI Finance (SOFI) hari ini?
Harga langsung SOFI dalam USD ialah 0.00547459 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOFI ke USD?
Harga semasa SOFI ke USD ialah $ 0.00547459. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RAI Finance?
Had pasaran untuk SOFI ialah $ 2.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOFI?
Bekalan edaran SOFI ialah 507.18M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOFI?
SOFI mencapai harga ATH sebanyak 2.86 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOFI?
SOFI melihat harga ATL sebanyak 0.00545325 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOFIialah -- USD.
Adakah SOFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-17

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.