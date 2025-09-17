RAI Finance (SOFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00545325 $ 0.00545325 $ 0.00545325 24J Rendah $ 0.00574611 $ 0.00574611 $ 0.00574611 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00545325$ 0.00545325 $ 0.00545325 24J Tinggi $ 0.00574611$ 0.00574611 $ 0.00574611 Sepanjang Masa $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Harga Terendah $ 0.00545325$ 0.00545325 $ 0.00545325 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -3.10% Perubahan Harga (7D) -33.54% Perubahan Harga (7D) -33.54%

RAI Finance (SOFI) harga masa nyata ialah $0.00547459. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOFI didagangkan antara $ 0.00545325 rendah dan $ 0.00574611 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOFI sepanjang masa ialah $ 2.86, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00545325.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOFI telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -3.10% dalam 24 jam dan -33.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RAI Finance (SOFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Bekalan Peredaran 507.18M 507.18M 507.18M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RAI Finance ialah $ 2.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOFI ialah 507.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.50M.