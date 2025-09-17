Railgun (RAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.926618 $ 0.926618 $ 0.926618 24J Rendah $ 0.958503 $ 0.958503 $ 0.958503 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.926618$ 0.926618 $ 0.926618 24J Tinggi $ 0.958503$ 0.958503 $ 0.958503 Sepanjang Masa $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 Harga Terendah $ 0.228324$ 0.228324 $ 0.228324 Perubahan Harga (1J) +0.81% Perubahan Harga (1D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +3.03% Perubahan Harga (7D) +3.03%

Railgun (RAIL) harga masa nyata ialah $0.957526. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAIL didagangkan antara $ 0.926618 rendah dan $ 0.958503 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAIL sepanjang masa ialah $ 4.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.228324.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAIL telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +3.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Railgun (RAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.99M$ 54.99M $ 54.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.99M$ 54.99M $ 54.99M Bekalan Peredaran 57.50M 57.50M 57.50M Jumlah Bekalan 57,500,000.0 57,500,000.0 57,500,000.0

Had Pasaran semasa Railgun ialah $ 54.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAIL ialah 57.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 57500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.99M.