Railgun Logo

Railgun Harga (RAIL)

Tidak tersenarai

1 RAIL ke USD Harga Langsung:

$0.95786
+1.40%1D
mexc
USD
Railgun (RAIL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:59:45 (UTC+8)

Railgun (RAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.926618
24J Rendah
$ 0.958503
24J Tinggi

$ 0.926618
$ 0.958503
$ 4.2
$ 0.228324
+0.81%

+1.49%

+3.03%

+3.03%

Railgun (RAIL) harga masa nyata ialah $0.957526. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAIL didagangkan antara $ 0.926618 rendah dan $ 0.958503 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAIL sepanjang masa ialah $ 4.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.228324.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAIL telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +3.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Railgun (RAIL) Maklumat Pasaran

$ 54.99M
--
$ 54.99M
57.50M
57,500,000.0
Had Pasaran semasa Railgun ialah $ 54.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAIL ialah 57.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 57500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.99M.

Railgun (RAIL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Railgun kepada USD adalah $ +0.01407719.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Railgun kepada USD adalah $ -0.0310077559.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Railgun kepada USD adalah $ +0.0217895574.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Railgun kepada USD adalah $ +0.0299096267292477.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01407719+1.49%
30 Hari$ -0.0310077559-3.23%
60 Hari$ +0.0217895574+2.28%
90 Hari$ +0.0299096267292477+3.22%

Apakah itu Railgun (RAIL)

RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.

Railgun (RAIL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Railgun Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Railgun (RAIL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Railgun (RAIL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Railgun.

Semak Railgun ramalan harga sekarang!

RAIL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Railgun (RAIL)

Memahami tokenomik Railgun (RAIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Railgun (RAIL)

Berapakah nilai Railgun (RAIL) hari ini?
Harga langsung RAIL dalam USD ialah 0.957526 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAIL ke USD?
Harga semasa RAIL ke USD ialah $ 0.957526. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Railgun?
Had pasaran untuk RAIL ialah $ 54.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAIL?
Bekalan edaran RAIL ialah 57.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAIL?
RAIL mencapai harga ATH sebanyak 4.2 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAIL?
RAIL melihat harga ATL sebanyak 0.228324 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAIL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAILialah -- USD.
Adakah RAIL akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Railgun (RAIL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.