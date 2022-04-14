Tokenomik Railgun (RAIL)
Railgun (RAIL) Maklumat
RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.
Railgun (RAIL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Railgun (RAIL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Railgun (RAIL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Railgun (RAIL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RAIL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RAIL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RAIL, terokai RAIL harga langsung token!
RAIL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju RAIL? Halaman ramalan harga RAIL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.