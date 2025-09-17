Rainbow Token (RBW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00101731 $ 0.00101731 $ 0.00101731 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00101731$ 0.00101731 $ 0.00101731 Sepanjang Masa $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.48% Perubahan Harga (1D) -4.04% Perubahan Harga (7D) -33.94% Perubahan Harga (7D) -33.94%

Rainbow Token (RBW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RBW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00101731 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RBW sepanjang masa ialah $ 3.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RBW telah berubah sebanyak -2.48% sejak sejam yang lalu, -4.04% dalam 24 jam dan -33.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rainbow Token (RBW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 246.00K$ 246.00K $ 246.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 980.58K$ 980.58K $ 980.58K Bekalan Peredaran 250.88M 250.88M 250.88M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rainbow Token ialah $ 246.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RBW ialah 250.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 980.58K.