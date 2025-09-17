Raini ($RAINI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00324814 $ 0.00324814 $ 0.00324814 24J Rendah $ 0.00752042 $ 0.00752042 $ 0.00752042 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00324814$ 0.00324814 $ 0.00324814 24J Tinggi $ 0.00752042$ 0.00752042 $ 0.00752042 Sepanjang Masa $ 0.208815$ 0.208815 $ 0.208815 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -55.94% Perubahan Harga (7D) -52.72% Perubahan Harga (7D) -52.72%

Raini ($RAINI) harga masa nyata ialah $0.00330007. Sepanjang 24 jam yang lalu, $RAINI didagangkan antara $ 0.00324814 rendah dan $ 0.00752042 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $RAINI sepanjang masa ialah $ 0.208815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $RAINI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -55.94% dalam 24 jam dan -52.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Raini ($RAINI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Bekalan Peredaran 486.36M 486.36M 486.36M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Raini ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $RAINI ialah 486.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.65M.