Raini Studios Token (RST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00220957 $ 0.00220957 $ 0.00220957 24J Rendah $ 0.00232871 $ 0.00232871 $ 0.00232871 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00220957$ 0.00220957 $ 0.00220957 24J Tinggi $ 0.00232871$ 0.00232871 $ 0.00232871 Sepanjang Masa $ 0.13423$ 0.13423 $ 0.13423 Harga Terendah $ 0.00114437$ 0.00114437 $ 0.00114437 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +0.42% Perubahan Harga (7D) +2.49% Perubahan Harga (7D) +2.49%

Raini Studios Token (RST) harga masa nyata ialah $0.00223356. Sepanjang 24 jam yang lalu, RST didagangkan antara $ 0.00220957 rendah dan $ 0.00232871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RST sepanjang masa ialah $ 0.13423, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00114437.

Dari segi prestasi jangka pendek, RST telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan +2.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Raini Studios Token (RST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Bekalan Peredaran 565.02M 565.02M 565.02M Jumlah Bekalan 919,281,602.0 919,281,602.0 919,281,602.0

Had Pasaran semasa Raini Studios Token ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RST ialah 565.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 919281602.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.05M.