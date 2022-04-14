Tokenomik Raini Studios Token (RST)

Lihat cerapan utama tentang Raini Studios Token (RST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Raini Studios Token (RST) Maklumat

Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings.

Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse.

With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.

Laman Web Rasmi:
https://www.raini.io/

Raini Studios Token (RST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Raini Studios Token (RST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.36M
Jumlah Bekalan:
$ 919.28M
Bekalan Edaran:
$ 565.02M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.21M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.13423
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00114437
Harga Semasa:
$ 0.00240483
Tokenomik Raini Studios Token (RST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Raini Studios Token (RST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RST, terokai RST harga langsung token!

RST Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RST? Halaman ramalan harga RST kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

