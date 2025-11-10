Raise The Colours Harga Hari Ini

Harga langsung Raise The Colours (COLOURS) hari ini ialah $ 0.00000964, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa COLOURS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000964 setiap COLOURS.

Raise The Colours kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,638.42, dengan bekalan edaran sebanyak 999.85M COLOURS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COLOURS didagangkan antara $ 0.00000954 (rendah) dan $ 0.00000968 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00013057, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000802.

Dalam prestasi jangka pendek, COLOURS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -29.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Raise The Colours (COLOURS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Had Pasaran semasa Raise The Colours ialah $ 9.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COLOURS ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999846228.7874129. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.64K.