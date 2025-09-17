Lagi Mengenai RAJU

Raju the Elephant Logo

Raju the Elephant Harga (RAJU)

Tidak tersenarai

1 RAJU ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
Raju the Elephant (RAJU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:21:09 (UTC+8)

Raju the Elephant (RAJU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-1.17%

+2.41%

+2.41%

Raju the Elephant (RAJU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAJU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAJU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAJU telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -1.17% dalam 24 jam dan +2.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Raju the Elephant (RAJU) Maklumat Pasaran

$ 42.48K
$ 42.48K$ 42.48K

--
----

$ 42.48K
$ 42.48K$ 42.48K

999.96M
999.96M 999.96M

999,960,196.37
999,960,196.37 999,960,196.37

Had Pasaran semasa Raju the Elephant ialah $ 42.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAJU ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999960196.37. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.48K.

Raju the Elephant (RAJU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Raju the Elephant kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Raju the Elephant kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Raju the Elephant kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Raju the Elephant kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.17%
30 Hari$ 0+14.47%
60 Hari$ 0-11.55%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Raju the Elephant (RAJU)

The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.

Raju the Elephant (RAJU) Sumber

Laman Web Rasmi

Raju the Elephant Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Raju the Elephant (RAJU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Raju the Elephant (RAJU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Raju the Elephant.

Semak Raju the Elephant ramalan harga sekarang!

RAJU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Raju the Elephant (RAJU)

Memahami tokenomik Raju the Elephant (RAJU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAJU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Raju the Elephant (RAJU)

Berapakah nilai Raju the Elephant (RAJU) hari ini?
Harga langsung RAJU dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAJU ke USD?
Harga semasa RAJU ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Raju the Elephant?
Had pasaran untuk RAJU ialah $ 42.48K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAJU?
Bekalan edaran RAJU ialah 999.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAJU?
RAJU mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAJU?
RAJU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAJU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAJUialah -- USD.
Adakah RAJU akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAJU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAJUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:21:09 (UTC+8)

Raju the Elephant (RAJU) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

