Ramen (RAMEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00995129 $ 0.00995129 $ 0.00995129 24J Rendah $ 0.01039037 $ 0.01039037 $ 0.01039037 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00995129$ 0.00995129 $ 0.00995129 24J Tinggi $ 0.01039037$ 0.01039037 $ 0.01039037 Sepanjang Masa $ 0.471503$ 0.471503 $ 0.471503 Harga Terendah $ 0.0074111$ 0.0074111 $ 0.0074111 Perubahan Harga (1J) -1.00% Perubahan Harga (1D) -1.75% Perubahan Harga (7D) -5.32% Perubahan Harga (7D) -5.32%

Ramen (RAMEN) harga masa nyata ialah $0.01012782. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAMEN didagangkan antara $ 0.00995129 rendah dan $ 0.01039037 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAMEN sepanjang masa ialah $ 0.471503, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0074111.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAMEN telah berubah sebanyak -1.00% sejak sejam yang lalu, -1.75% dalam 24 jam dan -5.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ramen (RAMEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 194.26K$ 194.26K $ 194.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 933.53K$ 933.53K $ 933.53K Bekalan Peredaran 19.18M 19.18M 19.18M Jumlah Bekalan 92,174,913.12159936 92,174,913.12159936 92,174,913.12159936

Had Pasaran semasa Ramen ialah $ 194.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAMEN ialah 19.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92174913.12159936. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 933.53K.