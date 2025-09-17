Ramestta (RAMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03100424 $ 0.03100424 $ 0.03100424 24J Rendah $ 0.03501406 $ 0.03501406 $ 0.03501406 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03100424$ 0.03100424 $ 0.03100424 24J Tinggi $ 0.03501406$ 0.03501406 $ 0.03501406 Sepanjang Masa $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 Harga Terendah $ 0.01999293$ 0.01999293 $ 0.01999293 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +12.92% Perubahan Harga (7D) -20.42% Perubahan Harga (7D) -20.42%

Ramestta (RAMA) harga masa nyata ialah $0.03500981. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAMA didagangkan antara $ 0.03100424 rendah dan $ 0.03501406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAMA sepanjang masa ialah $ 2.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01999293.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAMA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +12.92% dalam 24 jam dan -20.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ramestta (RAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 211.22K$ 211.22K $ 211.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.01M$ 35.01M $ 35.01M Bekalan Peredaran 6.03M 6.03M 6.03M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ramestta ialah $ 211.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAMA ialah 6.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.01M.