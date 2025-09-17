Lagi Mengenai RAM

$0.0211046
Ramses Exchange (RAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:42:34 (UTC+8)

Ramses Exchange (RAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02074935
24J Rendah
$ 0.02181532
24J Tinggi

$ 0.02074935
$ 0.02181532
$ 0.259019
$ 0.00490056
-1.74%

-1.16%

+3.21%

+3.21%

Ramses Exchange (RAM) harga masa nyata ialah $0.0211046. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAM didagangkan antara $ 0.02074935 rendah dan $ 0.02181532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAM sepanjang masa ialah $ 0.259019, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00490056.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAM telah berubah sebanyak -1.74% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan +3.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ramses Exchange (RAM) Maklumat Pasaran

$ 2.53M
--
$ 17.81M
119.50M
840,821,804.6067264
Had Pasaran semasa Ramses Exchange ialah $ 2.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAM ialah 119.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 840821804.6067264. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.81M.

Ramses Exchange (RAM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ramses Exchange kepada USD adalah $ -0.00024910817609694.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ramses Exchange kepada USD adalah $ +0.0030966568.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ramses Exchange kepada USD adalah $ -0.0016738522.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ramses Exchange kepada USD adalah $ +0.003536071960552354.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00024910817609694-1.16%
30 Hari$ +0.0030966568+14.67%
60 Hari$ -0.0016738522-7.93%
90 Hari$ +0.003536071960552354+20.13%

Apakah itu Ramses Exchange (RAM)

RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.

Ramses Exchange (RAM) Sumber

Laman Web Rasmi

Ramses Exchange Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ramses Exchange (RAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ramses Exchange (RAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ramses Exchange.

Semak Ramses Exchange ramalan harga sekarang!

RAM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ramses Exchange (RAM)

Memahami tokenomik Ramses Exchange (RAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ramses Exchange (RAM)

Berapakah nilai Ramses Exchange (RAM) hari ini?
Harga langsung RAM dalam USD ialah 0.0211046 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAM ke USD?
Harga semasa RAM ke USD ialah $ 0.0211046. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ramses Exchange?
Had pasaran untuk RAM ialah $ 2.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAM?
Bekalan edaran RAM ialah 119.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAM?
RAM mencapai harga ATH sebanyak 0.259019 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAM?
RAM melihat harga ATL sebanyak 0.00490056 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RAMialah -- USD.
Adakah RAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.