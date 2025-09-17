Ramses Exchange (RAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02074935 $ 0.02074935 $ 0.02074935 24J Rendah $ 0.02181532 $ 0.02181532 $ 0.02181532 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02074935$ 0.02074935 $ 0.02074935 24J Tinggi $ 0.02181532$ 0.02181532 $ 0.02181532 Sepanjang Masa $ 0.259019$ 0.259019 $ 0.259019 Harga Terendah $ 0.00490056$ 0.00490056 $ 0.00490056 Perubahan Harga (1J) -1.74% Perubahan Harga (1D) -1.16% Perubahan Harga (7D) +3.21% Perubahan Harga (7D) +3.21%

Ramses Exchange (RAM) harga masa nyata ialah $0.0211046. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAM didagangkan antara $ 0.02074935 rendah dan $ 0.02181532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAM sepanjang masa ialah $ 0.259019, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00490056.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAM telah berubah sebanyak -1.74% sejak sejam yang lalu, -1.16% dalam 24 jam dan +3.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ramses Exchange (RAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M Bekalan Peredaran 119.50M 119.50M 119.50M Jumlah Bekalan 840,821,804.6067264 840,821,804.6067264 840,821,804.6067264

Had Pasaran semasa Ramses Exchange ialah $ 2.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAM ialah 119.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 840821804.6067264. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.81M.