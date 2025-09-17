RandomDEX (RDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03549265$ 0.03549265 $ 0.03549265 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -2.56% Perubahan Harga (7D) -2.56%

RandomDEX (RDX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RDX sepanjang masa ialah $ 0.03549265, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RDX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RandomDEX (RDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 83.75K$ 83.75K $ 83.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 671.72K$ 671.72K $ 671.72K Bekalan Peredaran 120.00M 120.00M 120.00M Jumlah Bekalan 962,500,000.0 962,500,000.0 962,500,000.0

Had Pasaran semasa RandomDEX ialah $ 83.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RDX ialah 120.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 962500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 671.72K.