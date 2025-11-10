RankFi Harga Hari Ini

Harga langsung RankFi (RANKFI) hari ini ialah $ 0.00000867, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RANKFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000867 setiap RANKFI.

RankFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,667.67, dengan bekalan edaran sebanyak 999.32M RANKFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RANKFI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00027469, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000866.

Dalam prestasi jangka pendek, RANKFI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RankFi (RANKFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Bekalan Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Jumlah Bekalan 999,320,117.577867 999,320,117.577867 999,320,117.577867

Had Pasaran semasa RankFi ialah $ 8.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RANKFI ialah 999.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999320117.577867. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.67K.