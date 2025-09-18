Rapids (RPD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00014962 $ 0.00014962 $ 0.00014962 24J Rendah $ 0.00016316 $ 0.00016316 $ 0.00016316 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00014962$ 0.00014962 $ 0.00014962 24J Tinggi $ 0.00016316$ 0.00016316 $ 0.00016316 Sepanjang Masa $ 0.122474$ 0.122474 $ 0.122474 Harga Terendah $ 0.00000136$ 0.00000136 $ 0.00000136 Perubahan Harga (1J) -2.00% Perubahan Harga (1D) +5.68% Perubahan Harga (7D) -21.76% Perubahan Harga (7D) -21.76%

Rapids (RPD) harga masa nyata ialah $0.0001583. Sepanjang 24 jam yang lalu, RPD didagangkan antara $ 0.00014962 rendah dan $ 0.00016316 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RPD sepanjang masa ialah $ 0.122474, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000136.

Dari segi prestasi jangka pendek, RPD telah berubah sebanyak -2.00% sejak sejam yang lalu, +5.68% dalam 24 jam dan -21.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rapids (RPD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.02K$ 3.02K $ 3.02K Bekalan Peredaran 10.39M 10.39M 10.39M Jumlah Bekalan 19,053,252.23311257 19,053,252.23311257 19,053,252.23311257

Had Pasaran semasa Rapids ialah $ 1.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RPD ialah 10.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19053252.23311257. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.02K.