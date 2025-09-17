Raptoreum (RTM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.081262$ 0.081262 $ 0.081262 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) -1.08% Perubahan Harga (7D) -1.47% Perubahan Harga (7D) -1.47%

Raptoreum (RTM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RTM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RTM sepanjang masa ialah $ 0.081262, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RTM telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -1.08% dalam 24 jam dan -1.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Raptoreum (RTM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Bekalan Peredaran 5.77B 5.77B 5.77B Jumlah Bekalan 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Raptoreum ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RTM ialah 5.77B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.04M.