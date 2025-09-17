Lagi Mengenai RGT

Rari Governance

Rari Governance Harga (RGT)

Tidak tersenarai

1 RGT ke USD Harga Langsung:

$0.071763
$0.071763$0.071763
-0.10%1D
USD
Rari Governance (RGT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:53:52 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07138
$ 0.07138$ 0.07138
24J Rendah
$ 0.072678
$ 0.072678$ 0.072678
24J Tinggi

$ 0.07138
$ 0.07138$ 0.07138

$ 0.072678
$ 0.072678$ 0.072678

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

$ 0.0374086
$ 0.0374086$ 0.0374086

+0.21%

-0.02%

-78.23%

-78.23%

Rari Governance (RGT) harga masa nyata ialah $0.071817. Sepanjang 24 jam yang lalu, RGT didagangkan antara $ 0.07138 rendah dan $ 0.072678 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RGT sepanjang masa ialah $ 64.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0374086.

Dari segi prestasi jangka pendek, RGT telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -78.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rari Governance (RGT) Maklumat Pasaran

$ 808.29K
$ 808.29K$ 808.29K

--
----

$ 896.59K
$ 896.59K$ 896.59K

11.26M
11.26M 11.26M

12,485,047.99443493
12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

Had Pasaran semasa Rari Governance ialah $ 808.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RGT ialah 11.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12485047.99443493. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 896.59K.

Rari Governance (RGT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Rari Governance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Rari Governance kepada USD adalah $ +0.0113408738.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Rari Governance kepada USD adalah $ -0.0120297424.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Rari Governance kepada USD adalah $ -0.0079834027350668.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.02%
30 Hari$ +0.0113408738+15.79%
60 Hari$ -0.0120297424-16.75%
90 Hari$ -0.0079834027350668-10.00%

Apakah itu Rari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

Rari Governance (RGT) Sumber

Laman Web Rasmi

Rari Governance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rari Governance (RGT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rari Governance (RGT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rari Governance.

Semak Rari Governance ramalan harga sekarang!

RGT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Rari Governance (RGT)

Memahami tokenomik Rari Governance (RGT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RGT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rari Governance (RGT)

Berapakah nilai Rari Governance (RGT) hari ini?
Harga langsung RGT dalam USD ialah 0.071817 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RGT ke USD?
Harga semasa RGT ke USD ialah $ 0.071817. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Rari Governance?
Had pasaran untuk RGT ialah $ 808.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RGT?
Bekalan edaran RGT ialah 11.26M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RGT?
RGT mencapai harga ATH sebanyak 64.62 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RGT?
RGT melihat harga ATL sebanyak 0.0374086 USD.
Berapakah jumlah dagangan RGT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RGTialah -- USD.
Adakah RGT akan naik lebih tinggi tahun ini?
RGT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RGTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:53:52 (UTC+8)

