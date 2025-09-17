Rari Governance (RGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.07138 24J Tinggi $ 0.072678 Sepanjang Masa $ 64.62 Harga Terendah $ 0.0374086 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -78.23%

Rari Governance (RGT) harga masa nyata ialah $0.071817. Sepanjang 24 jam yang lalu, RGT didagangkan antara $ 0.07138 rendah dan $ 0.072678 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RGT sepanjang masa ialah $ 64.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0374086.

Dari segi prestasi jangka pendek, RGT telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -78.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rari Governance (RGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 808.29K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 896.59K Bekalan Peredaran 11.26M Jumlah Bekalan 12,485,047.99443493

Had Pasaran semasa Rari Governance ialah $ 808.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RGT ialah 11.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12485047.99443493. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 896.59K.