rasmr Harga Hari Ini

Harga langsung rasmr (RASMR) hari ini ialah $ 0.00100512, dengan 2.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RASMR kepada USD penukaran adalah $ 0.00100512 setiap RASMR.

rasmr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 210,050, dengan bekalan edaran sebanyak 208.97M RASMR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RASMR didagangkan antara $ 0.00093537 (rendah) dan $ 0.00104805 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01259026, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00093537.

Dalam prestasi jangka pendek, RASMR dipindahkan +1.34% dalam sejam terakhir dan -27.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

rasmr (RASMR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 210.05K$ 210.05K $ 210.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Bekalan Peredaran 208.97M 208.97M 208.97M Jumlah Bekalan 999,996,481.154147 999,996,481.154147 999,996,481.154147

