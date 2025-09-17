Lagi Mengenai RAT

RAT Escape Logo

RAT Escape Harga (RAT)

Tidak tersenarai

1 RAT ke USD Harga Langsung:

$0.00047888
$0.00047888
-2.70%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
RAT Escape (RAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:54:00 (UTC+8)

RAT Escape (RAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01577369
$ 0.01577369

$ 0
$ 0

-2.13%

-2.31%

+36.13%

+36.13%

RAT Escape (RAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAT sepanjang masa ialah $ 0.01577369, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAT telah berubah sebanyak -2.13% sejak sejam yang lalu, -2.31% dalam 24 jam dan +36.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RAT Escape (RAT) Maklumat Pasaran

$ 484.99K
$ 484.99K

--
--

$ 484.99K
$ 484.99K

999.94M
999.94M

999,936,043.97
999,936,043.97

Had Pasaran semasa RAT Escape ialah $ 484.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAT ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999936043.97. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 484.99K.

RAT Escape (RAT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RAT Escape kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RAT Escape kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RAT Escape kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RAT Escape kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.31%
30 Hari$ 0-14.78%
60 Hari$ 0-20.40%
90 Hari$ 0--

Apakah itu RAT Escape (RAT)

RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

RAT Escape (RAT) Sumber

Laman Web Rasmi

RAT Escape Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RAT Escape (RAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RAT Escape (RAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RAT Escape.

Semak RAT Escape ramalan harga sekarang!

RAT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RAT Escape (RAT)

Memahami tokenomik RAT Escape (RAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RAT Escape (RAT)

Berapakah nilai RAT Escape (RAT) hari ini?
Harga langsung RAT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa RAT ke USD?
Harga semasa RAT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RAT Escape?
Had pasaran untuk RAT ialah $ 484.99K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran RAT?
Bekalan edaran RAT ialah 999.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RAT?
RAT mencapai harga ATH sebanyak 0.01577369 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RAT?
RAT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan RAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RATialah -- USD.
Adakah RAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
RAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.