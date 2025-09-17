RAT Escape (RAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01577369$ 0.01577369 $ 0.01577369 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.13% Perubahan Harga (1D) -2.31% Perubahan Harga (7D) +36.13% Perubahan Harga (7D) +36.13%

RAT Escape (RAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAT sepanjang masa ialah $ 0.01577369, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAT telah berubah sebanyak -2.13% sejak sejam yang lalu, -2.31% dalam 24 jam dan +36.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RAT Escape (RAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 484.99K$ 484.99K $ 484.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 484.99K$ 484.99K $ 484.99K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,936,043.97 999,936,043.97 999,936,043.97

Had Pasaran semasa RAT Escape ialah $ 484.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAT ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999936043.97. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 484.99K.