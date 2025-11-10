Tokenomik Ratecoin (RATE)

Lihat cerapan utama tentang Ratecoin (RATE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:47:15 (UTC+8)
Ratecoin (RATE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ratecoin (RATE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 65.84K
Jumlah Bekalan:
$ 966.52M
Bekalan Edaran:
$ 966.52M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 65.84K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Ratecoin (RATE) Maklumat

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.

RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.

The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

Laman Web Rasmi:
https://www.ratecoinpump.fun/
Kertas putih:
https://www.ratecoinpump.fun/$RATE_Whitepaper.pdf

Tokenomik Ratecoin (RATE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ratecoin (RATE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token RATE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token RATE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik RATE, terokai RATE harga langsung token!

RATE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju RATE? Halaman ramalan harga RATE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

