Ratio1 (R1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24J Rendah $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 24J Tinggi $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Sepanjang Masa $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 Harga Terendah $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -2.20% Perubahan Harga (7D) -36.43% Perubahan Harga (7D) -36.43%

Ratio1 (R1) harga masa nyata ialah $1.098. Sepanjang 24 jam yang lalu, R1 didagangkan antara $ 1.003 rendah dan $ 1.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi R1 sepanjang masa ialah $ 9.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.003.

Dari segi prestasi jangka pendek, R1 telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -2.20% dalam 24 jam dan -36.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ratio1 (R1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Bekalan Peredaran 991.93K 991.93K 991.93K Jumlah Bekalan 4,330,847.9939752 4,330,847.9939752 4,330,847.9939752

Had Pasaran semasa Ratio1 ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran R1 ialah 991.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4330847.9939752. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.75M.