Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.
Tokenomik Ratio1 (R1): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ratio1 (R1) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token R1 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token R1 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik R1, terokai R1 harga langsung token!
