ratomilton (MILTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01386821$ 0.01386821 $ 0.01386821 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.54% Perubahan Harga (7D) -7.28% Perubahan Harga (7D) -7.28%

ratomilton (MILTON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MILTON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MILTON sepanjang masa ialah $ 0.01386821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MILTON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.54% dalam 24 jam dan -7.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ratomilton (MILTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.15K$ 59.15K $ 59.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.15K$ 59.15K $ 59.15K Bekalan Peredaran 999.00M 999.00M 999.00M Jumlah Bekalan 999,004,167.849405 999,004,167.849405 999,004,167.849405

Had Pasaran semasa ratomilton ialah $ 59.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MILTON ialah 999.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999004167.849405. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.15K.