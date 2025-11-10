ratthew Harga Hari Ini

Harga langsung ratthew (RATTHEW) hari ini ialah $ 0.00022953, dengan 0.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RATTHEW kepada USD penukaran adalah $ 0.00022953 setiap RATTHEW.

ratthew kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 229,534, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B RATTHEW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RATTHEW didagangkan antara $ 0.00021921 (rendah) dan $ 0.00024436 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00053659, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015694.

Dalam prestasi jangka pendek, RATTHEW dipindahkan -4.08% dalam sejam terakhir dan +9.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ratthew (RATTHEW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 229.53K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 229.53K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ratthew ialah $ 229.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RATTHEW ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 229.53K.