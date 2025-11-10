Rattler Harga Hari Ini

Harga langsung Rattler (RTR) hari ini ialah $ 0.00000581, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00000581 setiap RTR.

Rattler kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,756.04, dengan bekalan edaran sebanyak 990.08M RTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00010235, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000527.

Dalam prestasi jangka pendek, RTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Rattler (RTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.76K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.76K Bekalan Peredaran 990.08M Jumlah Bekalan 990,081,197.6985524

Had Pasaran semasa Rattler ialah $ 5.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RTR ialah 990.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990081197.6985524. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.76K.