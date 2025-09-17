RavenQuest (QUEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02024133 $ 0.02024133 $ 0.02024133 24J Rendah $ 0.0230851 $ 0.0230851 $ 0.0230851 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02024133$ 0.02024133 $ 0.02024133 24J Tinggi $ 0.0230851$ 0.0230851 $ 0.0230851 Sepanjang Masa $ 0.128556$ 0.128556 $ 0.128556 Harga Terendah $ 0.01872037$ 0.01872037 $ 0.01872037 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +1.06% Perubahan Harga (7D) +6.21% Perubahan Harga (7D) +6.21%

RavenQuest (QUEST) harga masa nyata ialah $0.02113391. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUEST didagangkan antara $ 0.02024133 rendah dan $ 0.0230851 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUEST sepanjang masa ialah $ 0.128556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01872037.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUEST telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.06% dalam 24 jam dan +6.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RavenQuest (QUEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.12M$ 21.12M $ 21.12M Bekalan Peredaran 75.05M 75.05M 75.05M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RavenQuest ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUEST ialah 75.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.12M.