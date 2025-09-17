Lagi Mengenai QUEST

RavenQuest Harga (QUEST)

1 QUEST ke USD Harga Langsung:

$0.02113391
$0.02113391
+1.00%1D
USD
RavenQuest (QUEST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:06:58 (UTC+8)

RavenQuest (QUEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02024133
$ 0.02024133
24J Rendah
$ 0.0230851
$ 0.0230851
24J Tinggi

$ 0.02024133
$ 0.02024133

$ 0.0230851
$ 0.0230851

$ 0.128556
$ 0.128556

$ 0.01872037
$ 0.01872037

-0.08%

+1.06%

+6.21%

+6.21%

RavenQuest (QUEST) harga masa nyata ialah $0.02113391. Sepanjang 24 jam yang lalu, QUEST didagangkan antara $ 0.02024133 rendah dan $ 0.0230851 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QUEST sepanjang masa ialah $ 0.128556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01872037.

Dari segi prestasi jangka pendek, QUEST telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.06% dalam 24 jam dan +6.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RavenQuest (QUEST) Maklumat Pasaran

$ 1.59M
$ 1.59M

--
--

$ 21.12M
$ 21.12M

75.05M
75.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa RavenQuest ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QUEST ialah 75.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.12M.

RavenQuest (QUEST) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RavenQuest kepada USD adalah $ +0.00022207.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RavenQuest kepada USD adalah $ -0.0075588430.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RavenQuest kepada USD adalah $ -0.0102516391.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RavenQuest kepada USD adalah $ -0.030556434638580944.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00022207+1.06%
30 Hari$ -0.0075588430-35.76%
60 Hari$ -0.0102516391-48.50%
90 Hari$ -0.030556434638580944-59.11%

Apakah itu RavenQuest (QUEST)

RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation

RavenQuest (QUEST) Sumber

RavenQuest Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RavenQuest (QUEST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RavenQuest (QUEST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RavenQuest.

Semak RavenQuest ramalan harga sekarang!

QUEST kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RavenQuest (QUEST)

Memahami tokenomik RavenQuest (QUEST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QUEST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RavenQuest (QUEST)

Berapakah nilai RavenQuest (QUEST) hari ini?
Harga langsung QUEST dalam USD ialah 0.02113391 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QUEST ke USD?
Harga semasa QUEST ke USD ialah $ 0.02113391. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RavenQuest?
Had pasaran untuk QUEST ialah $ 1.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QUEST?
Bekalan edaran QUEST ialah 75.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QUEST?
QUEST mencapai harga ATH sebanyak 0.128556 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QUEST?
QUEST melihat harga ATL sebanyak 0.01872037 USD.
Berapakah jumlah dagangan QUEST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QUESTialah -- USD.
Adakah QUEST akan naik lebih tinggi tahun ini?
QUEST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QUESTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:06:58 (UTC+8)

RavenQuest (QUEST) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

