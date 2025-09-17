Razor Network (RAZOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.978539$ 0.978539 $ 0.978539 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.30% Perubahan Harga (7D) +26.04% Perubahan Harga (7D) +26.04%

Razor Network (RAZOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RAZOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RAZOR sepanjang masa ialah $ 0.978539, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RAZOR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan +26.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Razor Network (RAZOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 233.64K$ 233.64K $ 233.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 416.33K$ 416.33K $ 416.33K Bekalan Peredaran 561.19M 561.19M 561.19M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Razor Network ialah $ 233.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RAZOR ialah 561.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 416.33K.