RCH Token (RCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.282578 $ 0.282578 $ 0.282578 24J Rendah $ 0.288421 $ 0.288421 $ 0.288421 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.282578$ 0.282578 $ 0.282578 24J Tinggi $ 0.288421$ 0.288421 $ 0.288421 Sepanjang Masa $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Harga Terendah $ 0.135479$ 0.135479 $ 0.135479 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -0.48% Perubahan Harga (7D) +3.71% Perubahan Harga (7D) +3.71%

RCH Token (RCH) harga masa nyata ialah $0.285983. Sepanjang 24 jam yang lalu, RCH didagangkan antara $ 0.282578 rendah dan $ 0.288421 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RCH sepanjang masa ialah $ 3.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.135479.

Dari segi prestasi jangka pendek, RCH telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RCH Token (RCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.72M$ 7.72M $ 7.72M Bekalan Peredaran 26.83M 26.83M 26.83M Jumlah Bekalan 26,978,158.91351247 26,978,158.91351247 26,978,158.91351247

Had Pasaran semasa RCH Token ialah $ 7.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RCH ialah 26.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 26978158.91351247. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.72M.